Adalet Bakanlığı, Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı belirtilen hakim Gül A.'nın, açığa alındığını ve başka bir dosya nedeniyle de ihraç edildiğini bildirdi.

Adana Adliyesi'nde görev yapan kadın hakim Gül A.'nın 2019 yılından beri yasak aşk yaşadığı Ş.L.'nin birlikteliklerine ait videoları silmesi için tehdit edilmesiyle birlikte başlayan soruşturmada çok sayıda iddia ortaya atılması sonrası Adalet Bakanlığı harekete geçti.

AÇIĞA ALINIP İHRAÇ EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adana Adliyesinde görevliyken tehdit ve şantaj olaylarına adı karıştığı ifade edilen hakim Gül A, mesleğinin nüfuz ve itibarını kullanarak yaptığı bu işlemler nedeniyle açığa alınmış olup, başka bir dosya nedeniyle de ihraç edilmiştir." bilgisine yer verildi.

NE OLDU?

Hakim Gül A., Adana'da kiracı olarak yaşadığı sitenin yönetici Ş.L. ile 2019 yılı Eylül ayında tanıştıktan sonra birliktelik yaşamaya başladı. Hakim, bir gün Ş.L.'ye "Benim bazı sıkıntılarım var. Sen güçlü bir erkeksin bana yardımcı olmanı istiyorum, ben daha önce Edirne'de görev yaptım. Orada görev yaparken hakkımda rüşvet iddialarında bulunduğu, sahtecilik yaptığımı söylediler. Senin beni bu suçlamalardan kurtarman, dosyalarımı kapattırman ve o kişilerden beni korumanı istiyorum." dedi.

CİNSEL BİRLİKTELİKLERİNİ KAYDA ALDILAR

Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre, soruşturma dosyasında resmiyette evli olan ve 20 yaşında oğlu olan hakim Gül A., Ş.L. ile cinsel birlikteliklerinin görüntülerini kaydedip karşılıklı olarak birbirleriyle paylaştı.

BAŞKA ERKEKLERLE BİRLİKTE OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILDI

Hakimin başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenen Ş.L. ayrılmak istedi. Ş.L. hakimi telefonla arayıp 4 yıl süren birlikteliklerini sona erdirip kendisiyle irtibat kurmamasını aksi halde Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağını söyledi.

VİDEOLARI SİLMESİ İÇİN ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİ

Bunun üzerine Mayıs ayında Ş.L. tehdit edilmeye başlandı. Galericiler sitesinde bir işyerine giden Ş.L.'yi karşılayan iki kişi "Sende hakim hanımın videoları varmış, bunların silmen gerekiyor. İşyerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak." dedi. Bunun üzerine Ş.L. hakim hakkında şikayetçi oldu.

500 MİLYON LİRA KARŞILIĞINDA KAÇAK AKARYAKIT DOSYASI KAPATMIŞ

Ş.L.'nin şikayeti üzerine hakim Gül A. hakkında HSK 1. Dairesi tarafından soruşturma izni verildi. Gül A.'nın Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon TL rüşvet aldığı iddia edildi.

Gül A.'nın yargılaması olan kişiye Edirne ilinde birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı F.A.'nın duruşmada beraat mütalaasında bulunup beraat kararı verdireceğini belirterek, 500 milyon TL talep ederek parayı elden teslim aldığı, o Cumhuriyet Savcısının yargılanan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönünde talepte bulunduğu ancak o celse karar verilmeyip sonraki celsede başka bir Cumhuriyet Savcısının mahkûmiyet mütalaasında bulunmasıyla ceza aldığı ortaya çıktı.

"KAFANA TAKMA, BERAAT KARARI ÇIKARTIRIZ"

Sanığın Hakim Gül A.'ya hem para verip hem de ceza aldığını söylemesi üzerine ise, hakimin, "Kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız." dediği öne sürüldü.

ADLİ EMANETTEN METAMFETAMİN ALIP ALEM YAPMIŞLAR

Hakim Gül A. hakkındaki iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Gül A.'nın bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği, pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metamfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakimle görüşerek değiştirdiği belirlendi.

3 HAKİMLE BERABER İÇKİ VE UYUŞTURUCU İÇMİŞ

Yine pandemi döneminde Hakim Gül A.'nın Adana Adliyesi'nde bir Cumhuriyet Başsavcı vekili bir Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi ve bir Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi ile birlikte içki içip Başsavcı vekilinin adli emanet deposundan çıkarttığı metamfetamin olarak bilinen uyuşturucuyu kullanıp birlikte parti yaptıkları belirlendi.