İşlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 1 Eylül itibarıyla başlayan tespit çalışmaları Ekim sonuna kadar devam edecek ve Kasım ayından itibaren ilk kiralamalar yapılacak.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında, Çorum sınırları içerisinde yer alan ve çeşitli nedenlerle iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

KOMİSYON TOPLANDI

23 Mart 2023 tarihli ve 7442 sayılı Kanun’un 37. maddesi ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda, söz konusu arazilerin sezonluk olarak kiraya verilmesi sürecinde esas alınacak kira rayiç bedellerinin tespiti amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığının katılımı ile toplantı gerçekleştirildi.

RAYİÇ KİRA BEDELLERİ BELİRLENDİ

Komisyon tarafından yapılan değerlendirmelerde, tarım arazilerinin sınıfı, parsel büyüklüğü, verimlilik durumu, bölgesel koşullar gibi kriterler dikkate alınarak rayiç kira bedelleri belirlendi.

Belirlenen bu bedeller, hem maliklerin haklarının korunması hem de arazilerin etkin ve sürdürülebilir şekilde kullanılması hedeflenerek adil piyasa koşulları çerçevesinde tespit edildiği belirtildi.

EN YÜKSEK TEKLİFİ VEREN KİRALAYACAK

İşlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesi süreci, öncelikle arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenler, Tarım Kanunu kapsamında belirtilen sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları arasında talepleri alınarak gerçekleştirildiği ve birden fazla talep olması halinde ise en yüksek teklifi verenin kiralama hakkı kazanacağı ifade edildi.

Açıklamada, “Kiralama süreci şeffaf şekilde yürütülecek olup, il ve ilçe müdürlükleri aracılığıyla mahallinde veya elektronik ortamda ilan edilerek kamuoyuna duyurulacaktır.

Ayrıca kiralama işlemleri, taşınmaz ticareti yetki belgesine sahip işletmelere veya sözleşmeli işletmelere de yaptırılabilecek; kiralanan araziler, Bakanlıkça belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilerek, kiracılar tarımsal desteklerden yararlanabileceklerdir” denildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, atıl durumdaki tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi adına yürütülen bu çalışmaların Çorum tarımı adına hayırlı olmasını diledi.