MURAT KARASU

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, kamu denetim mekanizmalarının güçlendirilmesini, işletmelerde güvenlik standartlarının arttırılmasını istedi.

Bolu Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından kitlesel basın açıklaması düzenlendi.

78 kişinin ölümüne; rant, ihmal ve kâr düzeninin sebep olduğuna dikkati çeken Emek Platformu, ‘verecek tek bir canımız bile yok’ demek için Kadeş Barış Meydanında kitlesel basın açıklaması yaptı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir açıklama yapan Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, “Bu gibi trajedilerden ders çıkarılması, yeni faciaların önlenmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Kamu kurumları, işletmeler ve denetim mekanizmaları bütünlüklü bir şekilde insan hayatını koruma sorumluluğunu üstlenmelidir. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi, yalnızca yasal değil, ahlaki bir zorunluluktur” dedi.

SORUMLULAR HESAP VERMELİ

Sırma; “21 Ocak Salı günü Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan bir tesiste çıkan yangında açıklandığı kadarıyla şu ana kadar 78 yurttaşımız yaşamını yitirmiş, çok sayıda yurttaşımız da yaralanmıştır. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak bu elim olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Öncelikle ahşap malzemeden yapılı yanıcı madde ile döşenmiş, yangın merdiveninin olup olmadığının bile tartışmalı halde olduğu, en son ne zaman, kim tarafından denetlendiği belli olmayan bir yapıda göz göre göre yaşananların kader değil, katliam olduğunu belirtiyor; maden ocaklarında, yurtlarda, orman yangınlarında, işçi cinayetlerinde ve depremlerin sonucunda sayısız defa tanık olduğumuz üzere ilk iş olarak yayın yasağı getirilmesinin ve devletin tüm yetkililerin sorumluluktan kaçmaya çalışmasının gerçeklerin üzerini kapatmaya yönelik olduğunun altını çiziyoruz.

GÜVENLİ BİR YAŞAM HAKKI, HER BİR YURTTAŞIN EN TEMEL HAKKIDIR

Bu gibi trajedilerden ders çıkarılması, yeni faciaların önlenmesi açısından hayati önem taşımaktadır. Kamu kurumları, işletmeler ve denetim mekanizmaları bütünlüklü bir şekilde insan hayatını koruma sorumluluğunu üstlenmelidir. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi, yalnızca yasal değil, ahlaki bir zorunluluktur. Kamusal denetimin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve tüm süreçlerin kamuoyuyla paylaşılması, yaşam hakkı ve güvenin yeniden tesis edilmesi açısından hayati önemdedir. Güvenli bir yaşam hakkı, her bir yurttaşın en temel hakkıdır. Bu hak, sorumluluk sahibi tüm kurumlar tarafından korunmalıdır. Yaşam hakkının öncelikli olduğu, kamusal güvenliğin esas alındığı bir düzeni hep birlikte inşa edebiliriz. Bugün mücadele etmek, gelecekte benzer acıların yaşanmasını önlemenin en önemli yoludur. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak tekrardan hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm ülkemizi yasa boğan bu acı olayın takipçisi olacağımızı, tüm sorumlular yargı önünde gerekli cezayı alana kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.” İfadelerine yer verdi.