Çorum FK’da Sportif Direktör ve antrenör olarak görev yapan İsmail Atalay Baydur, Aykan Atik’in ekibinde Etimesgut Belediyespor’da göreve başladı.

Amatör olarak Çorum Ulukavakspor’da oynadıktan sonra profesyonel bir çok kulüpte forma giyen İsmail Atalay Baydur teknik adam olarak da bir dönem Çorum FK’da Aykan Atik’in yardımcısı olarak daha sonra da sportif direktör olarak görev yaptı.

Baydur Aykan Atik’in yeni sezon için Etimesgut Belediyespor ile anlaşmasının ardından önceki gün yeni takımı ile ilk antrenmana çıktı.

Atik’in teknik ekibinde Çorum FK’da bir sezon forma giyen ve geçirdiği sakatlık nedeni ile erken yaşta futbolu bırakmak zorunda kalan Muharrem Ozan Cengiz de görev yapıyor. Atik’in ekibinde Cemal Çıldır, İsmail Atalay Baydur ve Muharrem Ozan Cengiz yardımcı antrenör olarak Alper Acar kaleci antrenörü olarak Burak İpek ise maç ve performans analiz antrenörü olarak görev yapıyor.