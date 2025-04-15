Küçük yaşta başladığı Masa tenisi sporunda elde ettiği başarılar ile isminden söz ettirecek olan genç sporcu İsmail Eren Alıcı yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetmişti.

Masa Tenisi Federasyonu geçtiğimiz yılda adına bir şampiyonaya verdiği İsmail Eren Alıcı bu yılda unutulmadı.

Çorum’da yapılan Küçükler Masa Tenisi Şampiyonasına yine ismini verdi. Pazar günü yapılan takım müsabakaları ile sona eren Türkiye Şampiyonası ödül töreninde İsmail Eren Alıcı’nın annesi Nilgün ve babası Ahmet Alıcı’da davet edildi ve kendilerine Federasyon tarafından birer plaket verildi.

İsmail Eren Alıcı’nın ailesine plaketleri AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve Masa Tenisi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi ve Şampiyonanın baş hakemi Kenan Asil tarafından verildi.