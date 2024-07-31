İran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
ÖNCE SELA OKUNDU
Hamasi lideri İsmail Haniye’nin İran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından dünyadan çok sayıda tepki geldi.
Çorum’da Haniye için camilerden öğle namazı öncesi sela okundu.
Ardından Akşemseddin Camii’nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze töreninde “Hamas lideri İsmail Haniye Siyonist İsrail tarafından şehit edilmiştir. Allah şehadetini kabul eylesin” denildi.
Törende ayrıca tüm şehitler için dua edildi.
İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın görevi devralma töreni için Tahran’da bulunduğu sırada, konakladığı eve düzenlenen hava saldırısıyla öldürülmüştü.