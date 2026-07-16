Çorum’un İskilip ilçesinde inşaatı tamamlanan İskilip Azmimilli İlkokulu, yeni eğitim öğretim sezonuna hazır hale geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı yatırım projeleri kapsamında yer alan okul modern standartlarda inşa edildi.
Yeni okul binaSI 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla kapılarını öğrencilerine açarak eğitim hayatına başlayacak
12 DERSLİKLİ YENİ VE GÜVENLİ YAŞAM ALANI
Eski binası yıkılarak deprem yönetmeliğine uygun şekilde baştan aşağı yeniden inşa edilen okul, 12 derslikli modern mimarisi, donanımlı sosyal donatıları ve çağdaş derslik tasarımlarıyla İskilip’in eğitim kalitesine büyük bir güç katması hedefleniyor.
İl Millî Eğitim Müdürümüz Cemil Çağlar, projenin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "İskilip Azmimilli İlkokulumuzu planlanan takvim içerisinde tamamlayarak önümüzdeki 2026-2027 eğitim-öğretim dönemine hazır hâle getirmenin gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın güvenli ortamlarda alacakları nitelikli eğitim, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Yeni okul binamızın İskilip eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu. (Haber Merkezi)