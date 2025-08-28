Çorumlu Teknik Adam İsmet Kamak UEFA kurslarında yeniden görevde.

Türk futbolunda antrenör eğitimine uzun yıllar emek veren Çorumlu teknik adam İsmet Kamak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlediği UEFA antrenörlük kurslarında yeniden görev almaya başladı.

TFF Eğitim Departmanı, Kamak’a UEFA kurslarında eğitmenlik görevi teklifinde bulundu. Bu sürecin ilk adımı ise 25 Ağustos’ta İstanbul’da başlayan UEFA C Lisans Kursu ile atıldı.

İsmet Kamak, 2008 – 2014 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde UEFA Antrenör Eğitmeni olarak görev yapmış, bu süreçte birçok antrenörün yetişmesine katkı sağlamıştı.

Aynı dönemde memleketimiz Çorum’da düzenlenen antrenör kursları ve seminerlerinde de aktif olarak görev alarak ilimizdeki futbolun gelişimine destek vermişti.

Kamak, konu ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen UEFA C Lisans Kursu’nda eğitmen olarak görev almaktan büyük bir onur duyuyorum. Aday antrenörlerle sahada olmak; her antrenmanda yeni bir bakış açısı kazandırmak, her uygulamada gelişime yeni bir kapı açmak demektir. Hedefimiz yalnızca bilgi paylaşmak değil; futbolu daha derin anlamlandırabilmek, stratejik düşünceyi güçlendirmek ve geleceğin donanımlı antrenörlerinin yetişmesine katkı sunmaktır. Türk futbolunun geleceğine yön verecek antrenörlerin yanında olmak, onların bu büyük yolculuğuna eşlik etmek ve gelişim süreçlerine destek vermek benim için en değerli sorumluluklardan biridir. Tüm antrenör adaylarına başarılar diliyorum.

”Türk futbolunun gelişimi için yeniden eğitmenlik görevine başlayan İsmet Kamak’ın, UEFA antrenörlük kurslarında uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve tecrübesini yeni nesil antrenör adaylarına aktararak önemli katkılar sağlaması bekleniyor.