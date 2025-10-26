İsrail'in saldırgan tavrı Gazze'de barışın pamuk ipliğine bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. İsrail ordusu, Gazze'de bir kez daha ateşkesi ihlal etti.

İSRAİL'DEN GAZZE'YE DRONLARLA HAVA SALDIRISI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'nin merkezinde İsrail askerlerine saldırı planladığı öne sürülen bir kişiye yönelik "nokta operasyonu" düzenlendiği belirtildi. Operasyonun, dronlarla İslami Cihad üyelerine yönelik gerçekleştirildiği iddia edildi. Saldırıda bir aracın hedef alındığı kaydedilirken, can kaybı veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İSRAİL ORDUSUNDAN "İTİRAF" GELDİ

Açıklamada, söz konusu saldırıda yaralanan 4 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi. Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes anlaşmasına rağmen sarı hattın İsrail kontrolünde olmayan tarafında kalan Nusayrat bölgesine saldırı düzenlendiği itiraf edildi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

ATEŞKESE RAĞMEN ARA ARA SALDIRILAR OLUYOR

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.