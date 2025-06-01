Çorum Özgür-Der ve Çorum İHH yaptıkları ortak eylemde Gazze’ye destek olarak İsrail’e tepki gösterdiler.

Hürriyet Meydanında yapılan eylemde konuşan Murat İslam, dünya tarihinin yeniden yazıldığı bir süreç yaşandığını belirterek, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi.

Gazze konusunda sergilenen çifte standart uygulamalara dikkate çekerek, hak, özgürlük, adalet ve insan hakları kavramlarının ve BM başta olmak üzere yapıların içeriğinin nasıl boş olduğuna dikkat çeken İslam, ancak, her şeye rağmen Müslümanların her yerde direndiği vurgulayarak, Gazze’nin, Çorum’dan, Şam’ın İstanbul’dan farkının olmadığı bakış açısı ile burada oldukları söyledi.

İslam, şahitlik bilinci ile yapılan bu eylemlerin ibadi bir boyutunun olduğunu söyledi.

İbrahim Güleç’in Kuran’ı Kerim kıraati ile başlayan eylemde konuşan Ömer Kılıç, İsrail’in habis bir ur olduğunu ve varlığını sürdüğü sürece dünyanın huzur bulamayacağını belirtti.

İsrail Gazze’den çekilse bile mücadelenin devam etmesi ve bu bilincin bir yaşam tarzı haline gelmesi gerektiğini ifade eden Kılıç, Gazze direnişine de değinerek, “Onlar üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptı. Bizlere düşen görev sorumlulukların farkında olmalıyız. Eylemlerimiz devam edecek” dedi.

Çorum İHH Başkanı Alper Pamir ise konuşmasında, İsrail’in sadece güçten anlayacağını dile getirerek, “Buradan, vicdan sahibi herkese sesleniyoruz. Yaşanan bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes bu büyük soykırıma karşı harekete geçmelidir. Herkes, Gazze’deki işgalin son bulması için mücadele etmeli, ‘bu zulümler yaşanırken ben yapmam gerekenleri yapıyor muyum?’ diye kendine sormalıdır” şeklinde belirtti.

Basın açıklaması Ömer Bayram’ın yaptığı duayla sona erdi.