İsrail basınında yer alan analizde, Türk askerinin Gazze'de görev alabileceği vurgusu dikkat çekti. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki artan etkisinin İsrail'de "endişe ve korku yarattığı" belirtildi. Uzmanlar, Türkiye'nin Gazze'de aktif rol üstlenmesinin Tel Aviv için "stratejik bir kabus" olabileceğini, Türk askeri varlığının İsrail açısından en büyük risk olarak değerlendirildi.

İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından Ynet, Türkiye'nin Gazze'deki artan etkisini mercek altına alan kapsamlı bir analiz yayımladı. "Erdoğan'ın Gazze hayali, İsrail'in kabusu" başlıklı haberde, Türk askerinin Gazze'de görev alabileceği vurgusu öne çıkarıldı.

TÜRKİYE'NİN ROLÜNDEN İSRAİL RAHATSIZ

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik hamleleriyle Gazze'nin geleceğinde belirleyici bir rol üstlendiği, bu durumun ise İsrail'de ciddi endişe yarattığı ifade edildi. Türkiye'nin barışın garantörü konumuna geldiği belirtilirken, Erdoğan'ın vizyonunun "Gazze'nin geleceğini şekillendirdiği" vurgulandı.

"81 KİŞİLİK EKİP GÖREV İÇİN HAZIR"

Analize göre Türkiye, uluslararası görev gücünde yer alarak rehinelerin cesetlerini bulma operasyonuna katkı sağlayacak. 81 kişilik kurtarma ekibinin, İsrail'den "yeşil ışık" beklediği kaydedildi.

"TÜRK ASKERİ GAZZE'DE GÖREV ALABİLİR"

Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nden Dr. Gallia Lindenstrauss, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin gözlemlenmesinde aktif rol oynayabileceğini belirterek, "Türk askerlerinin Gazze'de olması artık ihtimal dahilinde" dedi.

EN BÜYÜK RİSK: ÇATIŞMA İHTİMALİ

Analizde, İsrail'in Türk askerinin Gazze'de bulunmasına sıcak bakmadığı vurgulandı. Uzmanlar, olası bir yanlış anlaşılmada "Türk askerinin kazara hedef alınmasının" büyük bir diplomatik krize yol açabileceğini belirtti. Analiz, Türkiye'nin Gazze'deki diplomatik ve olası askeri varlığını, " Orta Doğu'daki yeni denklemin merkezinde yer alan oyun değiştirici bir hamle" olarak nitelendirdi.