İsrail medyası, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda attığı büyük adımları gündemine taşıdı. Türkiye'nin teknoloji ve askeri alandaki ilerlemesinin, sadece ülke içinde değil, bölgesel dengeler üzerinde de etkili olmaya başladığı vurgulandı.

"TÜRKİYE'NİN ATTIĞI ADIMLAR UZUN VADELİ BİR VİZYONUN PARÇASI"

Mako adlı haber platformunda yayınlanan Shai Levi imzalı analizde, Ankara'nın savunma politikaları detaylı şekilde ele alındı. Haberde, Türkiye'nin attığı adımların uzun vadeli bir vizyonun parçası olduğu ve bu vizyonun merkezinde "tam bağımsızlık" hedefinin yer aldığı belirtildi. Analizde, bu hedef doğrultusunda geliştirilen projelerin sadece askeri kabiliyetleri değil, aynı zamanda siyasi etki alanını da dönüştüreceğine dikkat çekildi.

"KIZILELMA VE KAAN TÜRKİYE'Yİ SADECE 2 ÜLKENİN ERİŞEBİLDİĞİ SEVİYEYE ÇIKARABİLİR"

İsrail basını, Türkiye'nin insansız savaş uçağı projesi Bayraktar KIZILELMA'ya da özel bir parantez açtı. Eylül ve ekim aylarında gerçekleştirilen test uçuşlarında uçağın yerli mühimmatla başarılı denemeler yaptığına yer verildi. Bu süreç, hem sistem entegrasyonu hem de önümüzdeki dönemde yapılması planlanan canlı atış testleri için kritik bir hazırlık olarak değerlendirildi.

KIZILELMA'nın, Türkiye'nin milli savaş uçağı KAAN ile birlikte görev yapacak şekilde planlandığı bilgisi de analizde yer aldı. İki platformun entegre çalışabilmesi, Türkiye'yi bu alanda yalnızca birkaç ülkenin ulaştığı bir seviyeye çıkarabilir. Haberde, bu yetkinliğe şu ana kadar sadece ABD ve Avustralya'nın yaklaşabildiği kaydedildi.

"TÜRİYE'NİN SAVUNMA SANAYİDE BAĞIMSIZLIK HEDEFİNE ADIM ADIM YAKLAŞTI"

Analizde dikkat çeken bir başka konu ise, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasına rağmen, teknolojik kapasitesini artırma konusundaki kararlılığı oldu. Uzmanlar, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde bağımsızlık hedefine adım adım yaklaştığını ve dış baskılara rağmen üretim ve Ar-Ge alanında geri adım atmadığını vurguladı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki temasların, Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil olabileceği ihtimalini doğurduğu da haberde yer aldı.

"DENİZ GÜVENLİĞİNDE YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

İsrail basını sadece hava gücüne değil, Türkiye'nin deniz savunma projelerine de dikkat çekti. ASELSAN tarafından geliştirilen yerli hava savunma sistemi GÖKSUR'un ilk canlı atış testini başarıyla tamamlaması, savunma analistleri tarafından "deniz güvenliği alanında yeni bir başlangıç" olarak yorumlandı.

BÖLGESEL GÜÇTEN KÜRESEL OYUNCULUĞA

Genel değerlendirmede ise Türkiye'nin sadece bölgesel bir askeri aktör olmaktan çıkıp, küresel ölçekte etkili olabilecek kapasiteye ulaşmaya başladığına dikkat çekildi. Haberin çarpıcı ifadesiyle: "Ankara, savunma alanındaki bağımsızlık yolunda kararlı adımlarla ilerliyor."