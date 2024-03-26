İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, işsizliğin, durgunluğun, siftahsız dükkan kapatmanın en etkili çözüm yolunun Çorum’u büyütmekten, geliştirmekten, çarkların durmaksızın dönmesini sağlamaktan geçtiğini söyledi.

Ertekin, belediye başkanı seçilmesi halinde yerel yönetimlerde kaynakları doğru ve zamanında kullanarak, dinamikleri harekete geçirerek Çorum’u hak ettiği seviyeye taşıyacaklarını ve “büyük Çorum” hayaline kavuşacaklarını belirtti.

31 Mart yerel seçimleri öncesi esnaf ziyaretlerini sürdüren Ertekin, Çorum Sanayi Sitesi ziyaretine devam etti.

Beraberinde, İl Başkanı Erkan Yıldız, parti yetkililerinden Necati Burak Peker, İl Genel Meclisi Üyesi Adayı Ali Rıza Ceylaner, Belediye Meclisi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı, Belediye Meclis Üyesi Adayları; Hakan Kaynar, Daver Eker, Ali Seçil, Süleyman Arda Afat, Özden Atak, İsmail Akyol, Turan Dinç ve Cafer Sevinçoğlu ile birlikte sanayi esnafını ziyaret eden Ertekin, hayırlı işler ve bol kazançlar temennisini paylaşarak, sorunları sahada tespit etti.

Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Ertekin ise Çorum’u geliştirecek, büyütecek, kentin refah ve mutluluğunu artıracak projelerinin hazır olduğunu ifade ederek, “Projelerimiz hazır, biz de hazırız. Destek sizden, hizmet bizden. Gelin iyi olanı seçin, sorunlarımızı elbirliği ile çözüme kavuşturalım” ifadelerini kullandı.