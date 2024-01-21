Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda uluşslararası uyuşturucu ticaretine dev bir dabe vuruldu.

Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımında operasyona ilişkin detaylara yer verildi. Yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin havalimanında gerçekleştirdiği başarılı operasyonda 568 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için, elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. İllegal ticarete tevessül edenlere, sağlıklı yarınlarımıza kastedenlere fırsat vermeyecek, yaşama şansı tanımayacağız" ifadelerine yer verildi.