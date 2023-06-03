Yatırımlık olarak düşünülen çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ilçeden ilçeye bile değişir oldu. Normal şartlarda 10-20 TL arasında değişen alış fiyatları, bugünlerde 90 liraya kadar çıktı. Kuyumcuların alış-satış marjları da yükseldi.

Kuyumcular işletme maliyetlerinin arttığını ve serbest piyasa şartlarında satış yapıldığını ifade ederken, vatandaşlar dükkandan dükkana değişen fiyatlardan şikayet ediyor.

İstanbul'da 1308 liradan satılan gram altın, Çorum'da 1390 liradan vatandaşlara satılıyor.

Altın ve Para Piyasaları uzmanları son 1 yıldır alışılmadık gelişmeler yaşandığını belirterek "Altın fiyatlarının saati saatini tutmuyor. Kuyumcu esnafı da buna göre hareket etmek zorunda. Fiyatlar ilçeden ilçeye değişebilir. Kuyumcuların da belli maliyetleri var. Bunlar göz önünde bulundurulmalı, ayrıca satışlar serbest piyasa şartlarına göre yapılıyor" dediler.