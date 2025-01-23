Ahlatcı Çorum FK’nın pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın seyahat programı açıklandı.

Kırmızı Siyahlı takım cumartesi günü saat 10’da tesislerden Merzifon’a geçecek ve 11.30 uçağı ile İstanbul Havaalanına inecek. Çorum FK maç kafilesi havaalanından kalacağı otele geçerek burda maç saatini bekleyecek.

Kırmızı Siyahlı takım pazar günü saat 16’da Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın ardından Anadolu yakasına geçerek burda Sabiha Gökçen havaalanından saat 20.50 uçağı ile Ankara’ya uçacak. Çorum FK kafilesi Esenboğa havaalanından da karayolu ile Çorum’a dönecek.