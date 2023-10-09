Tahmini Okuma Süresi: dakika

İstanbul Valiliği koordinasyonunda sürdürülen uygulamalarda yakalanan ve aileleriyle görüşülen 329 dilendirilen çocuk, yeniden okula başladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, geçtiğimiz günlerde kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda dilendirici çocuklara yönelik net karar verdi.

Gül, istismar edilen çocukların sokaklardan toplanmasıyla ilgili özel gayret sarf etmelerini istemişti.

Vali Gül, İstanbul'da dilenciliğin tamamen ortadan kaldırılacağı mesajını da net bir şekilde vurgulamıştı.

Geçtiğimiz gün ise kent genelinde sokaklarda dilencilik yapan şahıslara yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, zabıta ve jandarma ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.

329 çocuk dilenci yakalandı

İstanbul Valiliği koordinasyonunda 7 Ağustos - 8 Ekim tarihleri arasında yapılan “Yetişkin ve Çocuk Dilenci” uygulamalarında 5 bin 570 yetişkin, 329 da çocuk dilenci hakkında işlem yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda 5 bin 570 yetişkin dilenci listesinin, tekrarlanan işlemler çıkarıldıktan sonra toplam 909 kişiden oluştuğu belirlendi.

38 kişiye çocuk dilendiriciliğinde işlem uygulandı

Uygulamalarda ayrıca 38 kişiye de “Çocuğun Dilendirilmesi” suçundan adli işlem yapıldı.

Çocuklar yeniden eğitime yönlendirildi

Uygulamalarda yakalanan 329 çocuğun dosyaları, haklarında gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne sevk edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelere, çocukların dilendirilmeye devam edildiği takdirde devlet korumasına alınacağına dair uyarılarda bulunuldu.

İhtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yardım yapılırken, çocukların da yeniden eğitimlerine devam etmesi yönünde ailelere uyarı yapıldı.

Dilenci sayısında düşüş yaşandı

Uyarıların ardından, İstanbul’un 39 ilçesinde devam eden periyodik uygulamalarda, çocuk dilenci sayısında büyük düşüş yaşandığı tespit edildi.

İl genelinde yapılan dilenci uygulamalarının düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nin dilenciler ve sokaklarda yaşayan evsizlerle ilgili yaptığı uygulamalarla İstanbul için bu iki sorunun kalıcı olarak çözülmesini hedeflediği kaydedildi.