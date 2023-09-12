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Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ve 20 gün sürecek olan ‘Yöresel Günler Festivali’ kapsamında dün Çorum-Çankırı gecesi düzenlendi.

Geceye Ümraniye ve İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yaşayan Çorumluların yanı sıra Çankırılılar ile diğer illerden gelen vatandaşlar katıldı. Çorum'un yöresel meşhur lezzetlerinin tanıtıldığı etkinlikte İstanbul'da yaşayan Çorumlular hasret giderdi.

İstanbul'da Çorum esintisinin yaşandığı geceye Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Şeyma Döğücü, ÇESİAD Bşakanı Neslihan Yurtdagül, ÇESİAD Onursal Başkanı Mehmet Demirci ve çok sayıda Çorumlu hemşehrimiz katıldı.

Gecede ayrıca Çorumlu sanatçı Çorumlu Zübeyir ve Sami Yalçın sahne aldı. Geceye katılanlar hem yöresel lezzetlerin tadına baktı hemde unutulmaz bir akşam yaşadı.