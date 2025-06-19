Okumak için geldiği İstanbul’da lisans çıkan ve İstanbulspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Diarra için Feyenord kulübü sarı siyahlı kulübe 3.5 milyon Euro'luk bonservis önerdi.

Türkiye'ye üniversite okumaya gelen ancak futbol yeteneğinin keşfedilmesiyle hayatı değişen İstanbulsporlu futbolcu Gaoussou Diarra'ya bir talip daha çıktı.

Hollanda basınından 1908nl'de yer alan habere göre; Feyenoord, 22 yaşındaki Diarra için İstanbulspor'a 3.5 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Haberde, Malili futbolcunun Feyenoord'a sıcak baktığı ve İstanbulspor başkanının da olumlu bir dönüş yapması halinde Feyenoord'un transferi tamamlamaya hazır olduğu ifade edildi.