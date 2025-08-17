İstanbul Merter'de 50 milyon dolara mal edilen ve aylık 1,25 milyon dolar kirası getirmesi beklenen Sentez AVM'de büyük bir kriz yaşanıyor.

DÜKKANLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ BOŞALDI

Türk hazır giyim sektörü de küresel ekonomik krizden olumsuz etkilenirken yaşanan gidişat sonrasında dev AVM'deki neredeyse tüm dükkanlar boşaldı.

YATIRIMLAR MISIR'A YÖNELDİ

Dünya Gazetesi'nden Recep Erçin'in haberine göre maliyetleri dengelemek için alıcı markaların teşvikiyle Mısır'a yönelen üretim yatırımları, İstanbul'un önemli merkezlerinden Laleli, Osmanbey ve Merter'de çok sayıda işyerinin boş kalmasına yol açtı. Uzmanlara göre bu durum, Türkiye tekstil sektöründe yaşanan krizin en somut göstergelerinden biri haline geldi.