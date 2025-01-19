Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul’a içme suyu sağlayan Melen Havzası’nda İSKİ ve İBB’nin yatırımlarını tamamlamadığı gerekçesiyle eleştirilerde bulundu. Özlü, sosyal medya hesabından Melen Deresi’ne lağım suyu karıştığını gösteren görüntüler paylaşarak, sorunun çözümü için bir kez daha çağrı yaptı.

Melen Havzası’nın İstanbul’un içme suyu ihtiyacının yüzde 36’sını karşıladığını ve havzanın korunmasının yasal olarak İBB ve İSKİ’nin sorumluluğunda olduğunu belirten Özlü, "Konuralp bölgesindeki kanalizasyon atıklarının doğrudan Melen Deresi’ne boşaldığını daha önce dile getirmiştim. Bugün görüyoruz ki bu atıklar dereye karışarak İstanbul’a içme suyu olarak gidiyor. Bu sadece bir örnek, Düzce’nin diğer ilçelerinden de benzer şekilde kanalizasyon suları Melen’e karışıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Özlü, sorunun kaynağının İSKİ’nin yatırımları zamanında tamamlamaması olduğunu vurgulayarak, ilerleyen dönemde durumu gözler önüne seren yeni görüntüler paylaşacağını belirtti. "İSKİ’nin hiç yatırım yapmadığını söylemiyorum, ancak yapması gereken yatırımları tamamlamadı" diyen Özlü, acil önlem çağrısını yineledi.