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AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yeni MYK'yı açıkladı.

Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

"Bizim bütün MKYK'larımız tecrübeni ile istikrarın devamlılığını sağlayan aynı zamanda da değişimi kucaklayan bir denge içerisinde olmuştur.

Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MKYK’nin içinden çıkan MYK üyelerini açıklamıştır.

AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Genel Sekreter Fatih Şahin oldu."

İŞTE AK PARTİ'NİN YENİ MYK'SI

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala,

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş,

AK Parti Siyasi Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı,

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir,

AK Parti Genel Sekreter Fatih Şahin,

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz,

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya,

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ,

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya,

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

AK Parti Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın,

AK Parti Ar-ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen,

AK Parti Mali İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz,

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi,

AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan,

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri,

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz oldu.