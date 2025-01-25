AK Parti 8. Olağan İl Kongresi coşku içerisinde gerçekleştiriliyor.

İl Başkanlığı için tek aday olarak kongreye giren Av. Yakup Alar, mevcut yönetimden isimlerin yanısıra daha önce görev yapmış bazı kişilere de yönetim kurulunda yer verdi.

AK Parti İl Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

ABDULBAKİ KARTANCI

AHMET BALABAN

ALİ EVLÜCE

ALİ İLKER TOSUN

ALİ SAMİ ODABAŞ

CANAN BIYIK

CEMİL ÖZ

FARUK ÖZYILMAZ

DAVUT AK

EMRE ÇITAK

ERKAM OZÜNEL

ERKUT ÖZÇETİNKAYA

EROL TAŞKAN

FADİME ÖRSKAYA

FATİH CEYLAN

FATMA İLKCAN AKSU

FERİT ÖZŞAHİN

FİLİZ YÜKSEL

HATİCE KESER

İDRİS KESKİN

İHSAN ERZURUMLUOĞLU

İLKNUR ÇETİN

İLKNUR GÖKTEPE

KADİR DOĞAN

MAHMUT ÖLÇER

MELİKŞAH ÇAĞLAR

MUSTAFA TORUN

NECİP KADRİ YÜCEL

NURDAN KARADAŞ

NURETTİN KARACA

OSMAN AKTI

OSMAN FATİH GÜMÜŞ

RECEP ÖZKAYA

SAFURE UMUTLU

SALİH ÇAM

SALİHA KÖKLÜKAYA

TUNCAY YALÇINKAYA

TÜRKER SEMİH İSTANBULLU

ZEKERİYA KUYUMCU

YEDEK:

ARİF EMİR BAYRAM

EBRU ŞEN

SERCAN KARAMAN

MURTAZA AKTAŞ

OKAN EZER

NESLİNUR İPEK

MUHAMMED CAN BAYAR

MUSTAFA KÖSE

HAYRİ DURMUŞ

SELİM SAYAN

OĞUZHAN ŞENGÜL

RAMAZAN DEĞİRMEN

FİKRET YUMUTKAN

MURAT TEMÜR

MERVE KONDAKCI

BERK ÖZŞAHİN

YUSUF İNCE

FUAT AYKAÇ

MEMİŞ BÖLÜKBAŞ

ŞERİF GEVŞEK

DİSİPLİN KURULU

HÜSEYİN KILIÇ

SAMET TEMİZ

BAHADIR ŞİMŞEK

ELİF NUR ÖZTÜRK

AK Parti'de flaş gelişme! Çorum'a geliyorlar AK Parti'de flaş gelişme! Çorum'a geliyorlar

AHMET YETİM

İL DEMOKRASİ HAKEM KURULU

MUSTAFA ÖZTEMİZ

CEMİLE MERVE KARAKAYA

FERHAT ÖZTÜRK

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

YAKUP ALAR

MURAT GÜNAY

SEMRA AKYÜZ ÖZDAĞ

ONUR CİVAN

HALİL İBRAHİM AŞGIN

MUHAMMED FATİH TEMUR

MUSTAFA ALAGÖZ

NUH ALUÇ

ŞERİF OKUDAN

Editör: Yüksel Basar