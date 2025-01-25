AK Parti 8. Olağan İl Kongresi coşku içerisinde gerçekleştiriliyor.
İl Başkanlığı için tek aday olarak kongreye giren Av. Yakup Alar, mevcut yönetimden isimlerin yanısıra daha önce görev yapmış bazı kişilere de yönetim kurulunda yer verdi.
AK Parti İl Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
ABDULBAKİ KARTANCI
AHMET BALABAN
ALİ EVLÜCE
ALİ İLKER TOSUN
ALİ SAMİ ODABAŞ
CANAN BIYIK
CEMİL ÖZ
FARUK ÖZYILMAZ
DAVUT AK
EMRE ÇITAK
ERKAM OZÜNEL
ERKUT ÖZÇETİNKAYA
EROL TAŞKAN
FADİME ÖRSKAYA
FATİH CEYLAN
FATMA İLKCAN AKSU
FERİT ÖZŞAHİN
FİLİZ YÜKSEL
HATİCE KESER
İDRİS KESKİN
İHSAN ERZURUMLUOĞLU
İLKNUR ÇETİN
İLKNUR GÖKTEPE
KADİR DOĞAN
MAHMUT ÖLÇER
MELİKŞAH ÇAĞLAR
MUSTAFA TORUN
NECİP KADRİ YÜCEL
NURDAN KARADAŞ
NURETTİN KARACA
OSMAN AKTI
OSMAN FATİH GÜMÜŞ
RECEP ÖZKAYA
SAFURE UMUTLU
SALİH ÇAM
SALİHA KÖKLÜKAYA
TUNCAY YALÇINKAYA
TÜRKER SEMİH İSTANBULLU
ZEKERİYA KUYUMCU
YEDEK:
ARİF EMİR BAYRAM
EBRU ŞEN
SERCAN KARAMAN
MURTAZA AKTAŞ
OKAN EZER
NESLİNUR İPEK
MUHAMMED CAN BAYAR
MUSTAFA KÖSE
HAYRİ DURMUŞ
SELİM SAYAN
OĞUZHAN ŞENGÜL
RAMAZAN DEĞİRMEN
FİKRET YUMUTKAN
MURAT TEMÜR
MERVE KONDAKCI
BERK ÖZŞAHİN
YUSUF İNCE
FUAT AYKAÇ
MEMİŞ BÖLÜKBAŞ
ŞERİF GEVŞEK
DİSİPLİN KURULU
HÜSEYİN KILIÇ
SAMET TEMİZ
BAHADIR ŞİMŞEK
ELİF NUR ÖZTÜRK
AHMET YETİM
İL DEMOKRASİ HAKEM KURULU
MUSTAFA ÖZTEMİZ
CEMİLE MERVE KARAKAYA
FERHAT ÖZTÜRK
BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ
YAKUP ALAR
MURAT GÜNAY
SEMRA AKYÜZ ÖZDAĞ
ONUR CİVAN
HALİL İBRAHİM AŞGIN
MUHAMMED FATİH TEMUR
MUSTAFA ALAGÖZ
NUH ALUÇ
ŞERİF OKUDAN