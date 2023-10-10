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CHP 38.Olağan Genel Kurulu’nda tek aday olarak seçime giren Av. Dinçer Solmaz il başkanı seçilirken, yeni il yönetimi de belli oldu.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede tek aday olarak seçime giren Dinçer Solmaz, yeni il başkanı oldu.

İşte CHP'nin Çorum İl Yönetimi

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ: Arzu Meryem Akdoğan, Ali Çan, Cemal Demir, Uğur Eke, Serpil Erol, Ali Gökşen, Nafiye Kalender Eryücel, Haydar Keçeci, Gülay Özbal, Hülya Özdemir, Ali Özgür, Garip Özgür, Burak Özten, Feza Piroğlu Unaldı, Utku Şingil, Kenan Sir, Onur Sucu, Filiz Uygar Arslan, Celal Uysal, Halil Ünal.

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ: Cengiz Akveran, Hulusi Aydaş, Mahmut Bayatlı, Memiş Biçer, Yeter Özer, Ali Şahin, Yurdal Topakkaya, Yılmaz Uçar, Firdevs Yalçın.

CHP KURULTAY DELEGELERİ: Dinçer Solmaz, Utku Ulaş Taşar, Özgür Kılıç, Kenan Sir, Burçin Solmaz Polat, Feridun Ayvazoğlu, Veli Uysal, Celal Uysal.