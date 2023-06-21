FATİH BATTAR

Geçen yıl en çok ihracat yapan 1000 şirket arasında Çorum’dan Ahlatcı Kuyumculuk ve Alapala Makine yer aldı.

Her yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” listesi yayınlandı. Verilere göre, Ahlatcı Kuyumculuk 704 milyon dolar ihracat ile Türkiye’de en fazla ihracat yapan 32’inci firma olurken, 34 milyon 783 bin ihracat ile Alapala Makina 921.sırada kendine yer buldu.

KARADENİZ'İN EN BÜYÜĞÜ 'O'

Ahlatcı, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 704 milyon dolar ihracat ile Türkiye’nin dev firmaları yarıştı. Karadeniz Bölgesi’nin en çok ihracat yapan firması olan Ahlatcı Kuyumculuk, yine adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu arada Çorum’dan sadece iki firmanın Türkiye’nin en büyük 1000 ihracatcısı arasında yer alması dikkat çekti.

‘Anadolu Kaplanı’ olarak anılan ve İhracatıyla yıllardır adından söz ettiren Çorum’dan sadece Ahlatcı Kuyumculuk ve Alapala Makine’nin yer alması ‘Çorum’un diğer babayiğitleri nederede?’ sorusunu akıllara getiriyor.

Verilere göre Karadeniz bölgesinde Samsun’dan 10, Trabzon’dan 9, Ordu’dan 3, Giresun, Rize, Zonguldak 2’şer firma ilk 1000 arasında yer aldı.