2024 yılı dönemi gelir ve kurumlar vergisi verilerine göre Çorum'un vergi rekortmenleri belli oldu.

Gelir vergisinde Çorum’un vergi rekortmeni 7 milyon 814 bin 738 lira tahakkuk ile Ahmet Ahlatcı oldu.

2'nci sıra isminin gizlenmesini isterken, 3'üncü sırada 4 milyon 362 bin 457 lirayla Kasım Kahraman listede yer aldı.

KARGAZ DOĞALGAZ LİSTE BAŞI

Öte yandan açıklanan listeye göre, Ahlatcı Holding iştirakı olan Çorumgaz'a bağlı Kargaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 83 milyon 851 bin 509 TL tahakkuk ile Çorum’un 2024 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi rekortmeni oldu.

Listenin ikinci sırasında yer alan İSVEA Saniter Seramik'in ise 54 milyon 833 bin vergi ödediği görüldü.

KURUMLAR VERGİ REKORTMENLERİ⬇️