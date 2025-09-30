Vanspor’a 3-0 kaybeden Amed SF, deplasmandaki son iki maçında puan toplayamadı.
Amed SF, dün akşam deplasmanda karşılaştığı Vanspor’a 3-0 mağlup oldu. Ligde topladığı 13 puanla 7. sırada bulunan Diyarbakır temsilcisi, son 2 deplasmanda hanesine puan yazdıramadı.
Ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Çorumspor’a 2-0 kaybeden Amed, ligin 4. haftasında deplasmanda oynanan Adana Demirspor maçından 8-1’lik skorla galip ayrıldı. 6. haftada Sakarya deplasmanına giden Amed SF, burada 2-1’lik skorla mağlup olurken, dün oynanan 8. hafta maçında Vanspor’a 3-0 yenildi.
Amed SF, pazar günü evinde Keçiörengücü’nü ağırlayacak.
Muhabir: İhlas Haber Ajansı