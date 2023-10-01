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Haftayı 8 bin 335 puan seviyesinde tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren Borsa İstanbul, yatırımcısının yüzünü güldürürken uzmanları da harekete geçirdi.

Borsaya yönelik ilginin günden güne artması ve toplam yatırımcı sayısının 8 milyona yaklaşması, yeni hisse senetlerine olan ilgiyi yukarı çekerken, ilerleyen haftalarda patlama yapması beklenen 20 hisse senedi ortaya çıktı.

Türkiye'de borsa, son yıllarda hiç olmadığı bir ilgiyle karşı karşıya.



Borsa İstanbul'un bireysel yatırımcılara açılması ve SPK'nın onayı ile peş peşe halka arzların gelmesi borsaya haftalık giriş sayısını 500 binlere çekerken, toplam yatırımcı sayısı da 8 milyon seviyelerine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.



Son aylarda tüm yatırım araçlarını sollayan yüksek getirisi ve yeni cazibeler nedeniyle borsa birçok kişinin tüm varlıklarını kaydırdığı bir platforma evrilirken, uzmanlar gelecek haftalarda yaşanacaklara yönelik tahminde bulunmaya devam ediyor.



Haftayı 8 bin 334,94 puanla kapatarak tarihinin en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştiren Borsa İstanbul için gündemi sarsacak yeni bir tahmin geldi.



Birçok yatırım şirketi, finans danışmanı ve ekonomistin açıklamaları ile derlenen listeye göre endeks üstü getiri sağlaması muhtemel 20 şirket listelenirken, yatırımcıların ilerleyen haftalarda bu hisselere yönelik yoğun bir talebinin olabileceğine dikkat çekildi.



BIST100'DEKİ ŞİRKETLERİN YARISI ENFLASYONDAN YÜKSEK GETİRİ SAĞLADI



Türkiye'de borsa Türk lirası bazında yükselmesine karşın yaşanan enflasyon, yatırımcıları "Gelir-gider hesabı" yapmak zorunda bırakıyor. Buna karşın BIST100 endeksinde bulunan şirketlerin yarısından fazlası, enflasyonun üzerinde getiri sağlayarak borsadaki cazibenin ön plana çıkmasına neden oldu.



ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, Ekonomim.com'a yaptığı açıklamada; ilerleyen günlerde yükselmesini bekledikleri hisseleri kamuoyu ile paylaştı.



Yaptıkları planlama ve modellemeler sonucunda MAVI ve BIMAS hisselerinde büyük bir yükseliş beklediklerini açıklayan Yağbasan, bu hisse senetlerinin enflasyon karşısında güçlü kalmasının muhtemel olduğunu vurguladı.



Havacılık sektöründe son günlerde yaşanan yeni covid varyantları söylemlerinin ardından büyük bir düşüş yaşanmasına dikakt çeken uzman isim, bu fırsatların alım fırsatı sunduğunu belirterek THYAO hissesinin, endeks üzerinde getiri sağlayabileceğine işaret ederken, TAVHL hisselerinde yaşanan düşüşlerin ise cazip fırsatlar sunduğunu belirtti.



Sözlerine devam eden Yağbasan, "İhracat potansiyeli ile FROTO ve dağıtım iş kolunun enflasyona dayalı kâr artışı sağlaması avantajıyla ENJSA da, beğendiğimiz hisseler arasında yer alıyor. Yüksek faiz ve enflasyon döneminde prim ve yatırım portföy gelirinin artması ile ek nakit akışı oluşturabileceği beklentisi, sigorta sektörünü de öne çıkarabilir." ifadelerine yer verdi.

EN UCUZ HİSSELER

BIST-30 EN FAZLA KAZANDIRANLAR ARASINA GİRECEK



Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Tuğba Ekin ise endeksin güçlü şirketlerine işaret ederek, kurumsalda kalanların büyük bir getiri sağlayabileceğini iddia etti. Endeks üstü getiri sağlayabilecek firmalara yönelik kesin tahminde bulunmanın imkansız olduğunu aktaran Ekin, orta ve uzun vadeli yatırımlarda hedeflerine ulaşmasını bekledikleri şirketleri ise şu şekilde sıraladı: