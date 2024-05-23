Çorum 'un Dodurga ilçesinde maden ocağında işletme yönetiminin, madendeki toprak kayması riskini gerekçe göstererek 80 işçiyi 6 ay ücretsiz izne ayırması üzerine yaklaşık 150 işçinin başlattığı eylem devam ediyor.

Türkiye Kömür İşletmelerine ait 220 kişinin çalıştığı maden ocağını işleten özel şirketin yöneticilerinin, işçilerden 80'ini 6 ay ücretsiz izne çıkarması üzerine eylem başlatan işçiler, eylemlerini maden ocağında sürdürme kararı aldı.

Eylem kapsamında işçilerin çoğunluğu, yerin yaklaşık 140 metre altındaki maden ocağında beklemeye başladı.

İşçilerden Özkan Biçer, AA muhabirine, mesai arkadaşlarının haksız yere işten çıkarılmayı kabul etmeyip maden sahasında eylem başlattıklarını, eyleme maden ocağında devam edeceklerini söyledi.

Yalnızca ekmek kavgası verdiklerini belirten Biçer, "Arkadaşlarımız sadece ekmekleri için madendeler. Başka bir amaç gütmemekteler." dedi.

Öte yandan jandarma ekipleri de maden sahasında güvenlik önlemi alıyor.

Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün ve Başkan Yardımcısı Ahmet Remzi Atasoy, maden işçilerini ziyaret etti.