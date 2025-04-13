İstiklal İlkokulu tarafından Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen program, özel öğrencilerin hazırladığı koreografi ile başladı.

Gösteri sonrası öğrenciler, otizme dikkat çekmek amacıyla mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

Koreografinin ardından sınıfa geçen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte türkü söyleyerek keyifli anlar yaşadı.

Programın devamında özel öğrenciler, hem eğlendi hem de mutfağa girerek tatlı hazırladı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gökgöz de öğrencilerle birlikte tatlı yapımına eşlik etti.

Hazırlanan yiyeceklerin ikram edilmesiyle sona eren programa, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gökgöz, Okul Müdürü Tuğrul Özken ve öğretmenler katıldı.