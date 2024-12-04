İstiklal İlkokulu’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan İstiklal İlkokulu Müdürü Tuğrul Özken, özel öğrencilerin sadece bir gün değil, yılın her günü özel olduklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında Gizem Kaya, "Sevgi Nedir" isimli şiiri okudu.

Daha sonra, özel eğitim sınıflarının hazırladığı bir video izletildi. Hira Güleser Çetin, "Sevmeden Olmaz" isimli şiiri seslendirerek izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Program, Merve Şahin ve Sadık Mert Cinber’in sahnelediği zeybek gösterisiyle renklendi. Ardından Hira Karadaş ve Merve Şahin, şiir performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Öğrencilerin seslendirdiği türküler ve sergiledikleri ront gösterisi izleyicilerden alkış aldı. Etkinliğin sonunda Hilal Ülkü Yeşil, İstiklal Marşı’nı seslendirerek coşkulu bir an yaşattı.

Daha sonra öğrenciler hep birlikte “Ali Ayşe’yi seviyor” türküsünü seslendirdi.

Öğrencilerin, annelerine yazdıkları mektupları sunmasıyla etkinlik sona erdi. Öğrenciler, mektupları annelerine verirken duygu dolu anlar yaşandı.(Haber Merkezi)