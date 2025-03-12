Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından 104. Yıl Dönümünde İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen programa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Mehmet Akif Ersoy’un hayatını anlatan oratoryo ve Ersoy’un bestelenmiş eserleri koro tarafından seslendirildi.

Şiirlerinde okunduğu programda İstiklal Marşı kıtaları tiyatral olarak sunuldu.

Program, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesinin ardından sona erdi.