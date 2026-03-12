Trendyol 1. Lig'de Eminevim Ümraniyespor'a deplasmanda 3-1 yenilen Erzurumspor FK'nın galibiyet serisi 12'de kaldı.

1. Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırma fırsatını kaçıran Dadaşlar, Süper Lig'e doğrudan yükselme yolunda da kritik bir kayıp yaşadı.

Ümraniye ise bu galibiyetle ateş hattıyla arasındaki puan farkını açtı.

Erzurumspor'un rekoru Ümraniyespor'a takıldı

Trendyol 1. Lig'in 30 haftasında küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Eminevim Ümraniyespor, lider Erzurumspor FK'yı konuk etti.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan mücadeleden ev sahibi ekip, 3-1 galip ayrıldı.

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakada goller ikinci yarıda geldi.

Eminevim Ümraniyespor'a 3 puanı getiren golleri 62 ve 67. dakikalarda Emre Kaplan, 73. dakikada Benny kaydetti.

Konuk Erzurumspor FK'nın tek sayısı 90+1'de Eren Tozlu'dan geldi. Deneyimli santrfor Eren Tozlu, bu sezon ligde attığı gol sayısını 20'ye çıkardı.

Erzurumspor FK'nın bileği büküldü



Bu sonuçla 12 maç sonra yenilen Erzurumspor FK, 1. Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunu kırma fırsatını kullanamadı.

Mavi-beyazlı ekip, geçen hafta Manisa FK'yı 8-1 yenerek 2020-2021 sezonunda Giresunspor'un kırdığı 12 maçlık galibiyet serisi rekoruna ortak olmuştu.

Galip geldiği 12 karşılaşmanın 9'unda kalesini gole kapatan Dadaşlar, Ümraniyespor'dan 3 gol yedi.

Rekorun kapısından dönen Dadaşlar, bu yenilgiyle Süper Lig'e doğrudan yükselme yolunda da kritik bir kayıp yaşadı.

63 puanda kalan Erzurumspor FK, liderlik koltuğunu da bir maçı eksik olan Esenler Erokspor'a kaptırma riskiyle karşı karşıya kaldı.

Ümraniyespor ise bu galibiyetle puanını 38'e çıkararak ateş hattından biraz daha uzaklaştı.