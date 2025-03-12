Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, İstiklâl Marşı’nın; Türk milletinin bağımsızlık aşkını, vatan ve bayrak sevgisini en güçlü şekilde yansıttığını belirterek, "Bu destansı eser, topyekûn ulus olarak geleceğimize kast eden dâhili ve harici düşmanlara karşı çok güçlü ve şerefli bir mücadelenin ifadesidir." dedi.

12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir açıklama yapan Faruk Cıdık, "“İstiklal Marşımız millet olarak umudumuzu, cesaretimizi, azim ve kararlılığımızı perçinleyerek, ülkemizin bugününü ve yarınını inşa edecek mefkûreyi ortaya koyan büyük bir inancın sembolüdür." diye konuştu.

Saadet İl Başkanı Cıdık, mesajında şu görüşleri dile getirdi:

"12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklâl Marşımız, bu cennet vatanda millet olarak hep birlikte aynı ideali paylaşmanın, medeniyetimize ve geleceğimize kast eden dâhili ve harici düşmanlara karşı güçlü bir mücadelenin ifadesidir. Ezanımıza, bayrağımıza ve aziz vatanımıza karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmek ve bu değerleri koruyacak ve yaşatacak bir bilince sahip olmak her birimiz için en büyük sorumluluktur. Bu duygularla İstiklâl Marşımızın kabulünün 104. yıldönümünde, vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cenâb-ı Hak’tan milletimizi ve memleketimizi her türlü tehlike ve kötülüklerden muhafaza buyurmasını ve ilelebet payidar kılmasını niyaz ediyorum."