Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Çorum Şubesi tarafından “İstiklal Marşını Güzel Okuma” yarışması düzenlendi. Programda konuşma yapan Şube Başkanı İsmail Deli, “İstiklal Marşımız, milli birlik ve beraberlik duygusunun, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunun veciz bir biçimde ortaya konduğu ‘milli mutabakat metnidir” dedi.

80 öğrencinin katıldığı, ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen yarışmanın finali önceki akşam Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Programa Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların temsilcileri öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli yaptı.

Konuşmasına Seyyid Ahmet Arvasi’nin şiiri ile başlayan İsmail Deli, devamında TÜRKAV’ın tarihçesi ile ilgili de katılımcılara bilgi verdi.

DELİ: HER KITASINDA İMAN, CESARET VE KARARLILIK VAR

İsmail Deli, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşı’nın, karanlık ufkun ardından doğacak şafağı müjdelediğini ve Türk’ün bağımsızlık özlemini ateşlediğini belirterek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Vatanımızın tecrit edildiği, ordularımızın terhis edildiği, hayat ve varlık haklarımızın tahrip edildiği bir dönemde İstiklal Marşımız, mısralarında vatan, millet, bayrak ve istiklal aşkının ilmik ilmik dokunduğu eşsiz bir şaheserdir. Bu anlamda İstiklal Marşımız, milli birlik ve beraberlik duygusunun, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunun veciz bir biçimde ortaya konduğu ‘milli mutabakat metnidir.

Birlik ve beraberliğin, vatan ve bayrak sevgisinin, benzersiz kahramanlığın göstergesi hükmündeki İstiklal Marşımız, 104 yıl önce bu topraklara operasyon yapmaya kalkışanlara, Akif’in dizeleriyle milletimizin haykırışıdır. Bu öyle bir haykırıştır ki yankısı bugün, Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı, Eren Harekâtları’nda ve Karabağ’da duyulmaktadır. Dün Sakarya’da, Dumlupınar’da, Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda düşmana geçit vermeyen ecdadın torunları, bugün de aynı azim ve kararlılıkla yedi düvelin yanı başımızda kurduğu oyunları canları pahasına bir bir bozmaktadır.”

ÇIPLAK: TÜRK MİLLETİ BU TOPRAKLARI YURT YAPMAK İÇİN SAYISIZ BEDELLER ÖDEDİ

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da Türk Milleti’nin bu toprakları yurt yapmak için sayısız bedeller ödediğini ifade ederek, “Bundan sonra da devletimizin ve milletimizin bekası için her türlü bedeli ödemeye hazırız. Vatanımıza ve istiklalimize dil uzatanın dilini koparmasını, el uzatanın elini kökünden kırmasını biliriz. Bizler, atalarımızdan emanet aldığımız bu vatanı karşılıksız sevdik. Bundan mütevellittir ki onu korumaya ve yaşatmaya ülkücüler olarak yeminimiz var. Bu böyle bilinsin.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sırasıyla sahne alan finalist öğrenciler, İstiklâl Marşı’nı en güzel okumak için yarıştılar. Sahne performansları ile takdir toplayan yarışmacılar, izleyenleri duygulandırdılar.

FİNALİSTLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda İlkokullar kategorisinde İkranur Uygar birinci, Elif Eyşan Polat ikinci, Elif Ilgın Cenik üçüncü oldu. Ortaokullar kategorisinde Duru Aksoy birinci, Ezgi Nalan Çalışkan ikinci, Ayşe Ecrin Akyol ise üçüncü oldu. Liseler kategorisinde ise Mustafa Aras birinci, Toprak Şimşek ikinci, Perihan Nisa Ölmez de üçüncü oldu.

3 farklı kategoride organize edilen yarışmacılara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.