Geçtiğimiz ay kurulan İskilip Yardım ve Yaşam Derneği (İSYADER), ilçenin camilerinde aşure ikramında bulundu.

Hayırsever vatandaşların katkıları ile hazırlanan aşureler, kardeşlik, paylaşma ve bereketin sembolü olarak Cuma namazı çıkışı vatandaşlara ikram edildi.

MUHARREM AYI

Muharrem Ayı’nın başlaması nedeniyle İskilip Yardım ve Yaşam Derneği (İSYADER), dernek üyeleri ve hayırsever vatandaşlar bir araya gelerek, İskilip’te bulunan camilerin önünde bundan sonra her yıl geleneksek hale getirmeyi düşündükleri aşure ikramında bulundu.

İSYADER olarak her yıl geleneksel hale getirmeyi planladıkları aşure ikramı ile birlik ve beraberliği korumayı amaçladıklarını aktaran Dernek Başkanı Mustafa Topal, “Muharrem Ayı’nın başlaması sebebiyle derneğimizin kıymetli üyeleri ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle kentimizde bulunan camilerimiz önünde vatandaşlarımıza, hayır amacıyla aşure ikramında bulunduk. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği, bundan sonra da her yıl yaparak geleneksel hale getirmek istiyoruz. Amacımız birlik ve beraberliğimizi korumak, gelenekselleşen örf ve adetlerimizi devam ettirmek, paylaşma ve yardımlaşma duygularını geliştirmektir. Katılım sağlayan misafirlerimize, destek olan hayırsever vatandaşlarımız ve üyelerimize çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.