Gönüllüler tarafından kurulan İskilip Yardım ve Yaşam Derneği (İSYADER) Kurban Bayramı dolayısıyla 80’in üzerinde çocuğa giysi, 35 aileye kurban eti dağıttı.

İSYADER, tarafından hayata geçirilen, ‘Bir Bayramlık Bir Tebessüm’ projesi kapsamında giysiler ve kurban etleri önceden tespit ihtiyaç sahibi ailelere derneğin gönüllü üyeleri tarafından ulaştırıldı.

Dernek Başkanı Mustafa Topal, yaptığı açıklamada bayramların paylaşma duygusunun hissedildiği en özel günler olduğunu belirterek, bu projelerine destek olan tüm hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

Topal, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Bayramlar milli birlik ve beraberliğin güçlendiği sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı toplumsal yaşamda vazgeçilmez öneme sahip günlerdir. Bayramlarda paylaşmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu bayramda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek amacı ile kurban bayramı öncesi çocuklarımıza kıyafet yardımı ve bayramda da kurban eti dağıtımı etkinliği gerçekleştirilmiştir. Yeni kurulan derneğimizin ‘Bir Bayramlık Bir Tebessüm’ projesi yerine getirildi. Bu bayramda program dahilinde olmasa da dernek üyelerimizin kendi kestikleri kurbanlardan ve yine bir hayır sever tarafından oluşan payları yine önceden tespit edilen ailelere ulaştırdık. Kurban kesmeye gücü yetmeyen ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir programla devam edeceğiz. Tüm hayırsever vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyor ve yapmış oldukları hayırların kabul olmasını temenni ediyoruz.”