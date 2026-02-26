Çorum'da işyerlerine silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler S.Y., K.D., M.E.D., C.C., M.I., F.G., A.H.Ç. ve A.A'nın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., A.H.Ç., F.G, S.Y, C.C. ve M.E.D.'nin çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı, şüpheliler K.D. ve M.Ö'nün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları açıklandı.