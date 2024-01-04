Çorum’da çalıştığı kafede rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kişi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İLÇE TERMİNALİNDE YAŞANDI

Alınan bilgiye göre Sait Kuvvetli (56), ilçe terminalinde bir kafeteryada çalıştığı sırada aniden rahatsızlandı. Çalışanların ihbarı üzerine belirtilen yere sağlık ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kuvvetli, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kuvvetli’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi işlemleri gereği hastane morguna kaldırıldı.