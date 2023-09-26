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İtfaiye ekipleri gelen ihbarlara yetişmekte zorlanıyor. Merkez köyleri ile beraber ilçelerden gelen anız yangınlarına da müdahale eden ekipler, 24 Eylül Pazar günü 26 anız yangını ihbarı aldı.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı, yasak olmasına rağmen her gün çok sayıda anız yangını ihbarı aldıklarını vurguladı.

Bu konuda özellikle muhtarlara önemli görevler düşüğünü hatırlatan Balcı, anız yangınlarına müdahale eden araçların arıza yaptığını ve itfaiye teşkilatı olarak sıkıntıya girdiklerini kaydetti. Anız yangınları konusunda uyarıcı eğitimler düzenlenmesi gerektiğini de hatırlatan İtfaiye Müdürü Adil Rahmi Balcı, “Merkezde veya köylerde meydana gelebilecek ev ve işyeri yangınları ile trafik kazaları gibi ani müdahale gerektiren durumlarda ekiplerimiz zayıf duruma düşmekte. Anız yangınlarının yüzde 90’ı da kasıtlı, bilerek çıkarılıyor” dedi.

Adil Rahmi Balcı, bir köyden gün içerisinde 5-6 anız yangını ihbarı aldıklarını da sözlerine ekledi.