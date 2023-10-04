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Keçiören'in Osmangazi Mahallesi'nde çıkan yangın, hızlı bir şekilde kontrol altına alınırken, olayın ardından yaşanan durum kamuoyunu derinden etkiledi.

Keçiören'in Bölük Caddesi Osmangazi Mahallesi'nde saat 07.45 sıralarında 5 katlı apartmanın 1. katında yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde daha büyük bir felakete dönüşmeden kontrol altına alındı.

Yangının başlaması üzerine olay yerine yönlendirilen Keçiören İstasyonu ekipleri, alevlere hızlıca müdahale ettiler. Ancak yangının büyüklüğü ve kontrol altına alınamama riski nedeniyle ek takviye gerekti.

Ek takviye olarak Bağlum İstasyonu ekipleri, Şentepe İstasyonu'ndan yardım talebinde bulunuldu ve ekstra bir itfaiye ekibi hızla olay yerine sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

YANGINDA BİR İTFAİYE ERİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sırasında görev alan itfaiye erleri, yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilendiler. Biri ağır olmak üzere iki itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye erlerinden Fahrican Yavaş, Sanatoryum Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer itfaiye erlerinin sağlık durumu ise şu şekilde raporlandı: Uğur Okyay, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne anjiyo için sevk edildi ve durumu stabil. Orçun Yaşar, Etlik Şehir Hastanesi'ne oksijen tedavisi için sevk edildi ve durumu stabil. Süleyman Aytar, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmekte olup, hayati tehlikesi bulunmuyor.