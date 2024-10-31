Diyarbakır'ın Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı kimin neden öldürdüğü hala yanıt beklerken babanın açıklamaları gündeme oturdu. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken baba Güran'ın ailesini savunması dikkat çekti. 

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KEŞİF GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Narin Güran cinayetinde tutuklu bulunan itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın olay yerinde keşif yaptırılan anlar ile ifadesinin alındığı görüntüler ortaya çıktı. 

Habertürk Televizyonu'nda yayınlanan görüntülere göre, Narin Güran'ın cesedini bıraktığı yeri gösteren Nevzat Bahtiyar, "Buraya bıraktım, üzerine de bir tane taş bıraktım" dedi. Narin'in cansız bedenini bıraktığı yeri gösterirken zorlanan Bahtiyar'ın Narin2i nasıl tek başına taşıdığı ise soru işareti bıraktı.Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler! İtirafçı Nevzat Bahtiyar cesedi sakladığını anlattı - 2. Resim

Kaynak: Habertürk