İYİ Partililer, Çorum’da seçim çalışmalarına devam ediyor.

31 Mart seçimleri öncesi bir yandan esnaf ziyaretlerini sürdüren İYİ Partililer, diğer taraftan da ilçe ve köy ziyaretlerini aksatmıyor.

İl Başkanı Erkan Yıldız ve Seçim Komite Başkanı Orhan Polat’ın önderliğinde seçim çalışmalarını sürdüren İYİ Partililer, 31 Mart’ta çalışmaların meyvesini almak istiyor.

MERAL AKŞENER 29 MART’TA ÇORUM’DA

İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, esnaf ziyaretlerine iftardan sonra da devam ederken, İl Genel Meclisi Üyesi adayları köylerde, belediye meclis üyesi adayları da kent merkezinde saha çalışmasını sürdürüyor.

Genel Başkan Yardımcılarını ve milletvekillerini ardı ardına Çorum’da ağırlayan İYİ Partililer, 29 Mart Cuma günü Çorum’a gelecek olan Genel Başkan Meral Akşener için de hazırlıkları sürdürüyor.

İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, beraberinde parti yetkilisi Necati Burak Peker ve Belediye Meclis Üyesi adayı Hakan Kaynar ile birlikte iftar sonrası Yazı Çarşı’da bulunan kahvehaneleri ziyaret etti.

Belediye Meclis Üyesi adayları Süleyman Arda Afat, Menekşe Fakı ve Hülya Erikli de cafe, restauarant ve çay bahçelerini ziyaret ederek gençlerle sohbet etti.

İYİ Partililer, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde halkın desteğini talep ederek, “Hep birlikte Çorum’u İYİ’leştirelim” dediler. (Haber Merkezi)