Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1/ A sınıfı öğrencileri (izci sınıfı) anne çocuk kampı düzenledi.

Şehitler Parkında yapılan ve erken saatlerde başlayan kampa sınıfın tüm öğrencileri ve anneleri katıldı.

Kampta izci şarkıları ile eğlenen çocuklar ve anneler çeşitli oyunlarda karşılıklı yarıştılar. Anneleri ile kaliteli vakit geçirmenin ve birlikte eğlenmenin zevkini yaşayan çocuklar çok mutlu oldular.

Gün boyunca devam eden kamp ile ilgili açıklama yapan sınıf öğretmeni ve izci lideri Erden Özer, “Anne ve çocukların zaman zaman benzer faaliyetlerde buluşmaları çocuklarımızın duygusal gelişimleri açısından da çok yararlı, bunu yılda bir, iki kez yapacağız” dedi.

Kampa sürpriz bir ziyarette bulunan İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Naim Çetinkaya, kendisinin de izcilik yaptığını ve izciliğin önemli bir faaliyet olduğunu belirtti.

Çetinkaya, bir süre kamp alanında kalarak çocuklar ve velilerle sohbet etti.

İzci lideri Erden Özer, kampı ziyaret eden İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Naim Çetinkaya’ya teşekkür etti.