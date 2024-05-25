Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda izcilik faaliyetlerine katılan küçük izciler Çorumlu Obası’nda kamp yaptılar.

Okulun 1/A sınıf öğretmeni ve izci lideri aynı zamanda Hitit İzcilik Derneği Başkanı Erden Özer liderliğinde kampa giden izciler eğlenceli vakit geçirdiler.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 1/A sınıfı izcileri ve diğer 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıflarda okuyan 60 izcinin katıldığı kampta izcilik faaliyetleri ve etkinlik çadırlarında beceri çalışmaları yapıldı.

“Kamp izciler için hem eğlence hem eğitim alanıdır” diyen izci lideri Erden Özer, “İzciler kamplarda öğrendiği izcilik bilgilerini uygulama fırsatı buluyorlar, aynı zamanda doğada olmanın keyfini çıkarıyorlar” dedi.

“İzci kamp yaptığı sürece yaşar, sözünden hareketle her izci kümesini mutlaka kampla tanıştırıyoruz” ifadelerini kullanan Özer, benzer kampların devam edeceğini de belirtti.