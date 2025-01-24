Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere eğitim verdiler.

Öğrencilere “Siber Suçlarla Mücadele, Trafik Güvenliği, Suçtan Korunma Yöntemleri ve İnternet Kullanımı ve Temel Çevre Bilinci Hayvanların Korunması ve Hayvan Sevgisi” konularında bilgilerin verildiği programda köpek timlerinin yaptığı gösteriyi öğrenciler büyük bir ilgiyle izledi.

Ayrıca öğrencilere “Tim Jandarma” adlı çizgi film izletilerek “Jandarma Çocuk Dergisi” hediye edildi.