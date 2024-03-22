Japonya'dan gelen akademisyenler Çorum'un Osmancık ilçesinde çeltik arazilerinin toprak ph'ı üzerine araştırma yapmak için numune aldı.

Osmancık İlçe Tarım Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi Öğretim üyeleri ve Japonya'dan gelen akademisyenlerl ilçede çeltik arazilerinin toprak ph'sı üzerine araştırma yapıyor.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Osmancık'ın çeltik arazisi üzerinde inceleme yapan akademisyenler, dünya markası olan Osmancık pirincinin nasıl bu kadar kaliteli ürün yetiştiğine ilişkin değerlendirme yapacak.