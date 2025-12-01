Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri ve diğer birimler, 1–30 Kasım 2025 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda önemli başarılara imza attı.

UYAP üzerinden haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 78 kişi yakalanırken, bu kişilerden 41’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi,

37 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonlarda yakalananlar arasında, işledikleri suçlar ve aldıkları cezalarla dikkat çeken birçok şüpheli bulunuyor. Bunlardan bazıları:

“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 26 yıl 3 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, “Tahsis Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 22 yıl 8 ay 4 gün cezası bulunan bir kişi, “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak” suçundan 10 yıl 6 ay 15 gün cezası bulunan bir kişi, “Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma” suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün cezası bulunan bir kişi, “Silahla Tehdit ve Hükümlü/Tutuklunun Kaçması” suçlarından 7 yıl 10 ay 14 gün cezası bulunan bir kişi, “Kamu Görevlisi veya Banka Çalışanı Olarak Tanıtarak Dolandırıcılık” suçundan 6 yıl 1 ay cezası bulunan bir kişi.

Jandarma, suç ve suçlulukla mücadelenin temel amacının suçluları adalete teslim etmek, potansiyel suçluları caydırmak ve kamu vicdanını rahatlatmak olduğunu vurguladı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, özellikle hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için 24 saat esasına göre çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Vatandaşların şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirmesinin, olayların önlenmesi ve aydınlatılmasında büyük önem taşıdığı ifade edildi.