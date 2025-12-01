Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde müteşebbis heyetin aldığı karar doğrultusunda, Toprak Mahsulleri Girişi’nin bitişiğinde bulunan 103 dekarlık alanda altyapı tamamlanarak 22 yeni sanayi parseli tahsise hazır hale getirildi.

Elektrik, su, doğalgaz, yağmur suyu ve atık su bağlantıları hazır olan parseller, OSB’nin 215 hektarlık (Tevsii 2) alanında yer alıyor.

3 bin ile 7 bin metrekare arasında değişen büyüklüklerdeki parsellere yatırım yapmak isteyenler, başvurularını 1–21 Aralık 2025 tarihleri arasında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın https://meydip.sanayi.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle yapabilecek.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgilere Çorum OSB’nin internet sitesinden de ulaşılabileceği belirtildi.