Ju Jitsu Türkiye Şampiyonasında derece yapan Çorumlu sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

26-29 Şubat tarihlerinde Alanya’da yapılan Türkiye Şampiyonasında Vefa Devanespor’dan İrfan Sörmez ve Dolunayspor’dan Mehmet Özbolat birinci Mustafa Şenay ve Zümra Şahingöz üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Sporcular antrenörleri İrfan Sönmez ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret ettiler.

Şampiyona hakkında bilgiler veren İrfan Sönmez İl Müdürü Çağlar’a destekleri için teşekkür etti. Çağlarda başarılı sporcuları tebrik etti.